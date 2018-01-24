Призывники из Башкирии заболели в Алтайском крае

Солдаты уверяют, что солдатская форма очень холодная – не защищает от ветра особенно в условиях сурового климата. Модельер Валентин Юдашкин создал форму ещё в 2007 году. Модельер говорит, что то, что носят солдаты в настоящий момент не является той формой, которую он и его сотрудники разработали по заказу Минобороны.