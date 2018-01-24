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Призывники из Башкирии заболели в Алтайском крае

24 января 2018, 15:59
Молодых людей скосил ОРЗ, бронхит или пневмония.

Призывники из Башкирии, которые попали служить в Алтайск после Елани Свердловской области сильно заболели, сообщает «Молодежная газета».

Сами солдаты рассказали, что заболели в дороге. В госпитале, где они, по словам матери одного из студентов, лежат по 12-14 человек в одной палате, им сделали флюорографию и провели лечение. Судя по симптомам, молодые люди больны ОРЗ, бронхитом или пневмонией.

Солдаты уверяют, что солдатская форма очень холодная – не защищает от ветра особенно в условиях сурового климата. Модельер Валентин Юдашкин создал форму ещё в 2007 году. Модельер говорит, что то, что носят солдаты в настоящий момент не является той формой, которую он и его сотрудники разработали по заказу Минобороны.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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