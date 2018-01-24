Как делать ставки на спорт онлайн

Ставки — это реальная возможность показать себя хорошим прогнозистом и выиграть деньги. На сегодняшний день букмекерские конторы предлагают широкие игровые линии, но наибольшей популярностью все равно пользуются командные виды спорта, особенно футбол и хоккей.
Преимуществами командных игр является динамичное развитие событий, это касается и баскетбола. Однако футбол с хоккеем тоже не отстают. Именно поэтому многие пользователи предпочитают делать ставки в режиме live, благодаря чему можно получить достаточно высокий коэффициент. Связан он с большими рисками, но и сулит хорошую выгоду.
Ставки на футбол принимаются постоянно. Ежедневно проходят сотни матчей по всему миру. Если у нас ночь, то в Южной и Северной Америке как раз вечер, когда проходит масса противостояний. Именно поэтому 1xstavka осуществляет свою деятельность в режиме онлайн. Сейчас для этого достаточно иметь под рукой смартфон и находиться в месте, где нет перебоев с интернетом. Благодаря этому можно смотреть хоккей онлайн и следить за результатами сразу во многих матчах параллельно.
Особенности ставок
Для того чтобы начать успешно играть и побеждать, не стоит изначально ставить на противостояния со слишком высокими коэффициентами, поскольку риск проигрыша достаточно велик. Ставки на футбол бывают как классические (например, победа одной из команд), так и более сложные. В данном случае речь идет о двойном исходе, когда человек сомневается в окончательном результате и хочет перестраховаться.
Также есть возможность поставить на:
фору;
тотал;
конкретный результат;
счет после определенной минуты.
Практически это же есть и в хоккее. Единственная разница в том, что здесь три периода, а в футболе два тайма.
Хороший букмекер должен предлагать не только высокие коэффициенты, но и обеспечивать своевременные выплаты. На сегодняшний день многие конторы, в том числе и 1xstavka, позволяют перевести выигрыш на банковскую карту. Это очень просто и удобно, обычно такая операция не занимает больше 15 минут.
Чтобы начать делать ставки, следует зарегистрироваться и пополнить свой баланс. Средства зачисляются мгновенно. Среди широкой игровой линии будет легко найти интересующее событие, в котором Вы разбираетесь. Чтобы перестраховаться, можно поставить на двойной исход, коэффициент снизится, но вероятность победы возрастет. Игра в режиме онлайн экономит время и позволяет следить за множеством событий.