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В Башкирии сотрудников Росприроднадзора наказали за увлечение проверками

23 января 2018, 17:18
Чиновники наведались с контрольными мероприятиями в четыре организации, не получив на то согласия из прокуратуры.

Четыре представителя республиканского Управления Росприроднадзора строго наказаны за проведение несогласованных внеплановых проверок в четырех организациях. Об этом сообщается на сайте прокуратуры РБ.

Так, сотрудники Росприроднадзора сначала провели контрольные мероприятия в двух организациях, которые проверке только Министерством экологии республики.

Вдобавок они организовали внеплановую проверку в МУП «Водоканал» в Благовещенске после получения электронной жалобы от неавторизованного пользователя, а это оказалось запрещено законодательством.

Четвертые пунктом проверки стала администрация Белорецкого района, куда проверяющие из Росприроднадзора также приехали, не уведомив об этом прокуратуру.

В итоге три сотрудника ведомства и его бывший работник привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о государственном и муниципальном контроле. Прокуратура потребовала от руководства Управления Росприроднадзора впредь не повторять подобное.

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