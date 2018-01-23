mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии объявили лауреатов первой Нестеровской премии

23 января 2018, 10:53
Ими стали три художника республики.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о присуждении государственной премии имени Михаила Васильевича Нестерова в сфере изобразительного искусства, сообщили в пресс-службе главы.

Награды получили три художника – Фирдант Нуриахметов, Николай Калинушкин (посмертно) и Владимир Лобанов.

Премия присуждается раз в два года за создание выдающихся произведений изобразительного искусства и исследований в области теории и истории искусств, художественной критики. Размер премии составляет 500 тысяч рублей.

В прошлом году на соискание премии было подано 150 работ. Отборочный этап прошли 29 известных художников и четверо ведущих искусствоведов республики.

Материалы по теме
Премии Бабича станут присуждать раз в два годаЖители Уфы выберут любимого художника
#Новости#Злата Зукович#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48