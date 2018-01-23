mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Пробки перед мостом в Уфе: кто виноват и что делать

23 января 2018, 10:26
Эксперт, консультант по региональному развитию Иван Огнев отвечает на вопрос, почему старый бельский мост вышел из строя и его не успели заменить.

- Виноваты в ситуации две стороны. Те сотрудники и руководители в региональной администрации, кто исходя из своих страхов и комплексов - не даёт ресурсы под контроль Ялалова - по факту, а значит, не даёт ресурсов развития городу и обкрадывает, таким образом, уфимцев. И ещё сотрудники и руководители городской администрации, чей горизонт стратегического прогнозирования, как видно на ситуации с мостом, не дальше обеда или ужина.

А что делать - тем, кто остаётся в Уфе, нужно менять состав горсовета, чтобы городские депутаты могли потом выбирать по реальному открытому честному конкурсу главу администрации города, а не просто легитимизировать решения, принятые кем-то вместо них и горожан. Да и к выборам депутатов Госсобрания - Курултая этой осенью подойти серьёзно.

Ну, а тем, кто по выражению Германа Грефа, не хочет ждать и бороться - можно просто уехать туда, где вероятность столкновения с глупцами и просто ворами при госчинах, не говоря уже о зависимости от них - гораздо меньше. Туда, где больше возможностей. Хоть в Казань, хоть в Москву.

#Башкирия#Правительство Башкирии#Администрация Уфы#Уфа#Мост#Горсовет Уфы#Иван Огнев
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48