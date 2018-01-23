Пробки перед мостом в Уфе: кто виноват и что делать

Ну, а тем, кто по выражению Германа Грефа, не хочет ждать и бороться - можно просто уехать туда, где вероятность столкновения с глупцами и просто ворами при госчинах, не говоря уже о зависимости от них - гораздо меньше. Туда, где больше возможностей. Хоть в Казань, хоть в Москву.