В Уфе анонсирован проект планетария, на который пока нет денег

- Мы решили разместить проект на сайте, чтобы общественность хотя бы знала, что он планируется, - пояснил Денисов Медиакорсети. - Реализовать его обещали к 100-летию республики, но, видимо, пока найти средства не получается. Сам по себе наш планетарий у нас на достаточно высоком уровне, но здание само по себе требуют реконструкции, поскольку уже не соответствует многим современным требованиям. Например, по пожарной безопасности, по доступности для инвалидов. Только на это нужно около 40 миллионов рублей.