В Башкирии устраняют последствия разлива нефти

- На данный момент отказ трубопровода устранен, нефть попала в реку Кудушлинка. Нефтесодержащая жидкость растеклась подо льдом на расстоянии 400 метров. Установлено 13 боновых ограждений, 3 из которых являются контрольными. На месте происшествия работают 120 человек, 32 единицы техники: 1 бульдозер, 3 экскаватора, 2 погрузчика, 16 самосвалов. Загрязненный лед, снег, грунт вывозится на шламохранилище в Мончарово. На данный момент вывезено 320 кубов загрязненного нефтепродуктом грунта, снега и льда. Точный объем разлитой нефтесодержащей жидкости уточняется, - прокомментировал начальник Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ Айрат Нагимов.