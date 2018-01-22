В Башкирии налоговики следят за доходами 11 тысяч предпринимателей онлайн

Согласно ФЗ-54, ряду юрлиц работать без онлайн-касса можно было лишь до 1 июля 2017 года. Однако, как пояснили в УФНС Башкирии, в связи с тем, что заводами-изготовителями были допущены срывы поставок комплектующих, внедрение новых касс продолжалось до конца прошлого года.