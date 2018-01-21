Как в Уфе отпразднуют 100-летие со дня рождения поэта Назара Наджми

В этом году 5 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Народного поэта Башкирии Назара Наджми. В честь этого события в Уфе запланирована презентация фильма, выставка и вечер-памяти о нем.