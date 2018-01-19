“БКС Брокер” сделает покупку техники более простой за счет зерна

Особое значение это имеет непосредственно сегодня, когда в России взят курс на импортозамещение. Развитие “БКС” направления товарных рынков играет важную роль в масштабах всей страны. Компания “БКС Брокер” под руководством Андрея Алетдинова уже давно зарекомендовала себя на рынке как высокотехнологическое предприятие. Сейчас можно наблюдать расширение ее сферы деятельности в виде партнерских отношений с одной из самых крупных лизинговых компаний.