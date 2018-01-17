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АСИ объявило конкурс «Лучшие практики наставничества»

17 января 2018, 22:06
Об этом сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

16 января АСИ начало сбор заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества», передает слова гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой РИА Новости.

В администрации президента России придают большое значение этому Всероссийскому конкурсу

- Проект АСИ по наставникам — это важная дополняющая часть, без которой нормально все остальные проекты развития просто не будут работать, - считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что наставничество является одним из важных условий развития атомной отрасли, а госкорпорация будет уделять ему большое внимание.

Конкурс способствует передаче профессионального опыта и росту компетенций молодых кадров.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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