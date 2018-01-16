В Уфе жильцов расселённого аварийного дома заселили обратно

- В Регпалате наши документы не взяли. Они у них попросту не прошли, так как выяснилось, что наш дом не является аварийным и сносу не подлежит. 25 ноября мне сообщили о том, что я должна вернуться сюда, - рассказала корреспонденту издания жилец дома Сария Буранкина.