В Уфе на Проспекте Октября загорелся пассажирский микроавтобус

Водители утверждают, что возгорание могли подстроить конкуренты – загоревшийся автобус принадлежал компании «Яндекс. Автобус», стоимость проезда на котором в несколько раз ниже, чем у конкурентов. Ущерб достиг 2,5 миллионов рублей, транспорт восстановлению не подлежит - от него остались только детали.