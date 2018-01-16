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В Уфе будут изымать земельные участки для продолжения улицы Мушникова

16 января 2018, 13:00
Заявки лиц, чьи интересы будут затронуты, принимаются до 24 января.

Мэрия Уфы планирует начать строительство продолжения улицы Георгия Мушникова на участке от улицы Михаила Шолохова до Сельской Богородской. На официальном сайте управления земельных и имущественных отношений размещена информация о том, что мэрия планирует передать в бессрочное пользование пять земельных участков общей площадью 28,9 тыс. кв. м. в Калининском районе Уфы. Три земельных участка находятся на улице Георгия Мушникова, два - на улице Сельской Богородской в микрорайоне Инорс.

Из сообщения следует, что заявления лиц, чьи интересы могут быть затронуты в результате предоставления этих участков, принимаются в течение 10 дней с момента публикации. Сообщение было размещено на сайте 11 января. Телефон для справок: 279-04-67.

Напомним, что ранее мэрия сообщала о том, что планирует изымать земельные участки для продолжения строительства проспекта Салавата Юлаева.

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#Новости#Ольга Корзик#Город
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