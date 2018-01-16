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В Башкирии бывшая проститутка зарезала собутыльника

16 января 2018, 10:58
Женщину заключили под стражу на два месяца.

39-летняя жительница Салавата обвиняется в убийстве, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

13 января женщина несколько дней употребляла спиртные напитки вместе со своим знакомым. Находясь дома у женщины, мужчина предложил ей вступить с ней в интимные отношения. Хозяйка отказала, тогда знакомый ее нецензурно оскорбил. Женщина схватила нож и зарезала собутыльника.

После предъявления обвинения злоумышленница признала вину и раскаялась в содеянном. Следователи выяснили, что раньше она занималась проституцией, за что привлекалась к административной ответственности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего убийства.

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