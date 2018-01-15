Полпредство Башкирии в Москве возглавил Олег Матыцин

Глава Башкирии Рустэм Хамитов утвердил Олега Матыцина исполняющим обязанности полномочного представителя республики при президенте страны. Соответствующий указ он подписал 11 января. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ. В документе отмечается, что Олег Матыцин будет исполнять эту должность без статуса вице-премьера.