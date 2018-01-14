mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе из-за пьяного водителя пострадала двухлетняя девочка

14 января 2018, 16:05
Столкновение двух легковых автомобилей произошло накануне на улице Новороссийской в Уфе.

Вчера, 13 января, в Уфе произошло серьезное ДТП. Подробности происшедшего сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, на улице Новороссийской столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Lada Kalina. Известно, что 34-летний водитель 14-ой модели ехал, будучи в нетрезвом виде, и врезался а автомобиль Lada Kalina, который в тот момент поворачивал налево.

33-летняя женщина и ее 2-летняя дочка, ехавшие пассажирами в автомобиле Lada Kalina, госпитализированы. А вот пьяный водитель «14-ой» не пострадал.

Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.

Материалы по теме
В Башкирии водитель без прав наехал на ребенка
#Новости#ДТП с пострадавшими#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48