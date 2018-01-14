В Уфе из-за пьяного водителя пострадала двухлетняя девочка

Вчера, 13 января, в Уфе произошло серьезное ДТП. Подробности происшедшего сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.
По данным ГИБДД, на улице Новороссийской столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Lada Kalina. Известно, что 34-летний водитель 14-ой модели ехал, будучи в нетрезвом виде, и врезался а автомобиль Lada Kalina, который в тот момент поворачивал налево.
33-летняя женщина и ее 2-летняя дочка, ехавшие пассажирами в автомобиле Lada Kalina, госпитализированы. А вот пьяный водитель «14-ой» не пострадал.
Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.