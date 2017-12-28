Дворцу пионеров и школьников Стерлитамака БСК вручила новогодние подарки

Более 3000 детей занимаются во Дворце пионеров и школьников, где можно выбрать кружки на любой вкус - художественный, экологический, спортивный, краеведческий, научно-технический - главное иметь желание. В последние несколько лет здесь активно развивают техническое творчество - идут в ногу со временем, и среди ребят такие кружки очень популярны. Депутатский корпус Башкирской содовой компании, который представлен депутатом Государственного Собрания – Курултая РБ, а также депутатами Совета городского округа город Стерлитамак, выступил с инициативой приобретения необходимого для этих занятий оборудования. На средства компании были куплены квадракоптеры, детали для компьютеров, конструкционные наборы и многое другое. Самым большим сюрпризом стал лазерный станок с ЧПУ, который успешно справляется с обработкой заготовок практически из любых материалов.
- Раньше все элементы летающих аппаратов делались нами вручную, поэтому на изготовление одной модели самолета уходило несколько месяцев. Теперь, благодаря лазерному станку, эти сроки значительно сократятся. Ребята смогут самостоятельно вытачивать и собирать конструкции самолетов. Большая польза и в том, что мальчики учатся здесь работать руками, как настоящие мужчины, - говорит педагог с 40-летним стажем Радик Усманов.
Специально для гостей провели испытания новейшей техники. Собранные роботы выполняли различные команды, квадракоптеры взлетали по волшебному движению рук мальчишек и их педагогов. Чудеса технического прогресса наяву! Гоночные коптеры с 3D очками – для ребят уже не виртуальная реальность.
Не остались в стороне и дошкольники. Специально для маленьких исследователей были закуплены робототехнические наборы. С их помощью дети 6-8 лет смогут решать элементарные технические задачи, знакомиться с азами программирования.
- Помощь Дворцу пионеров и школьников, поддержка детского творчества – это наш вклад в будущее города, республики, всей России, - рассказывает директор по связям с общественностью БСК Сергей Лобастов. - Компания поддерживает различные городские проекты: медицинские, образовательные, спортивные, социальные. Порядка 100 миллионов рублей ежегодно направляет на их реализацию.
Подарок оказался не только новогодним, но и очень своевременным. У Дворца пионеров и школьников большие планы – это участие в Роботофесте, Junior Skills, республиканских и профессиональных соревнованиях.
- От всего сердца благодарю Башкирскую содовую компанию за такие замечательные подарки. С их помощью дети смогут воплотить в жизнь свои технические идеи, а значит, мы сможем зажечь в них желание творить, двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. Хочется верить, что для наших ребят нет ничего невозможного, а любые цели - достижимы, - говорит директор Дворца пионеров и школьников Зульфия Баянова.