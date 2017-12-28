Дворцу пионеров и школьников Стерлитамака БСК вручила новогодние подарки

Более 3000 детей занимаются во Дворце пионеров и школьников, где можно выбрать кружки на любой вкус - художественный, экологический, спортивный, краеведческий, научно-технический - главное иметь желание. В последние несколько лет здесь активно развивают техническое творчество - идут в ногу со временем, и среди ребят такие кружки очень популярны. Депутатский корпус Башкирской содовой компании, который представлен депутатом Государственного Собрания – Курултая РБ, а также депутатами Совета городского округа город Стерлитамак, выступил с инициативой приобретения необходимого для этих занятий оборудования. На средства компании были куплены квадракоптеры, детали для компьютеров, конструкционные наборы и многое другое. Самым большим сюрпризом стал лазерный станок с ЧПУ, который успешно справляется с обработкой заготовок практически из любых материалов.