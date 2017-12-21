В Уфе - юбилейное открытие

- Раньше поставщикам было сложнее, ведь они не всегда могут доставлять товары во все 230 торговых точек. Теперь мы берем эту задачу на себя - местному производителю будет достаточно привезти продукцию на наш склад, где мы уже сами распределим по магазинам необходимую продукцию и доставим ее в пункт назначения, - рассказал Михаил Коляго.