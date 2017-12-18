Владимир Путин подарил школьнице из Брянской области щенка

Российский лидер не оставил без внимания просьбу девочки, которая несколько месяцев назад отправила письмо на сайт президента с просьбой о подарке. Вручали его школьнице мэр Клинцов Олег Шкуратов и глава администрации города Александр Морозов. Ученица сказала, что иметь собаку было мечтой всей ее жизни.