Владимир Путин подарил школьнице из Брянской области щенка

Российский лидер не оставил без внимания просьбу девочки, которая несколько месяцев назад отправила письмо на сайт президента с просьбой о подарке. Вручали его школьнице мэр Клинцов Олег Шкуратов и глава администрации города Александр Морозов. Ученица сказала, что иметь собаку было мечтой всей ее жизни.
Напомним, в течение 15 лет у Владимира путина жил домашний питомец, собака Конни Полгрейв породы лабрадор. Один из ее потомства в настоящее время находится во Владикавказе и служит в городской службе спасения.
В октябре этого года российский президент получил в подарок от главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова щенка алабая по кличке Верный.
А в 2012 году у президента России появилась собака породы акита-ину по кличке Юмэ, которую он получил в подарок от правительства Японии.