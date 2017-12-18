СМИ: в цирке Владивостока выступили львицы с ожирением

По словам директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, животным ничто не угрожает. Он отметил, что в природе животные меньше склонны к набору лишнего веса, но в условиях неволи быстрее обзаводятся лишними килограммами. Он сказал, что говорить об опасности для их здоровья пока рано, главное, что у животных нет увечий.