mkset.ru
ГлавноеВсе новости

СМИ: в цирке Владивостока выступили львицы с ожирением

18 декабря 2017, 16:50
Пришедшие на представление в цирк Владивостока зрители и пользователи Сети обеспокоились состоянием львиц.

Как пишет издание Dni.ru, фотокадр с репетиции выложили в интернет 16 декабря, и он вызвал множество откликов.

Гости первого шоу, которое состоялось после капитального ремонта здания цирка, были удивлены состоянием львиц. У животных заметны явные признаки лишнего веса.

На кадрах с генеральной репетиции шоу «Империя львиц» два тигра и четыре львицы стоят на задних лапах. Последние смотрятся перекормленными.

Из-за этого факта правозащитники обратились в правоохранительные структуры с просьбой провести проверочные мероприятия.

По словам директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, животным ничто не угрожает. Он отметил, что в природе животные меньше склонны к набору лишнего веса, но в условиях неволи быстрее обзаводятся лишними килограммами. Он сказал, что говорить об опасности для их здоровья пока рано, главное, что у животных нет увечий.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48