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Правительству Башкирии отменили новогодние каникулы

18 декабря 2017, 12:50
Министры выйдут на работу уже третьего января.

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов поставил задачу министрам и руководителям республиканских ведомств отказаться от новогодних каникул, сообщает «БСТ».

- Работы много, и к ней необходимо приступать как можно раньше, – заявил Рустэм Марданов, на оперативном совещании с членами кабинета министров.

Как сообщает сайт телеканала, министры начнут работу уже 3 января 2018 года.

Напомним, в ноябре этого года министерство труда и социальной защиты населения, опубликовало производственный календарь на 2018 года, согласно которому первый рабочий день в январе будущего года - 9 января.

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