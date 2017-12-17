В Башкирии налоговики предложили должникам сдаться добровольно

Те. Кто не имеет возможности принять участие в акции, но желает перейти в новый год без долгов, налоговики предлагают проверить свою задолженность в любом офисе РГАУ МФЦ, а также с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», воспользовавшись сайтом «Портал государственных и муниципальных услуг», в налоговой инспекции по месту прописки или месту нахождения налогооблагаемого имущества. В крайнем случае можно позвонить по телефону «горячей линии» УФНС России по Республике Башкортостан 8(347) 226-38-00.