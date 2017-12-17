В Башкирии налоговики предложили должникам сдаться добровольно

В Башкирии в преддверии нового года налоговая инспекция начала социальную акцию «Шагни в новый год без долгов по налогам!».
Как пояснили в региональном Управлении ФНС акция адресована всем, кто не успел заплатить текущие налоги до 1 декабря 2017 года.
- Ведь начинать новый год с долгами – плохая примета, - резонно отмечается в пресс-релизе.
В рамках акции организован прием граждан по вопросам уплаты имущественных налогов в мобильных офисах налоговых инспекций, размещенных в крупных торговых центрах города Уфы и других городов республики. Акция началась в минувшую пятницу, 15 декабря, и продлится до 23 декабря включительно с 10.00 часов до 20.00 часов по следующим адресам:
Те. Кто не имеет возможности принять участие в акции, но желает перейти в новый год без долгов, налоговики предлагают проверить свою задолженность в любом офисе РГАУ МФЦ, а также с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», воспользовавшись сайтом «Портал государственных и муниципальных услуг», в налоговой инспекции по месту прописки или месту нахождения налогооблагаемого имущества. В крайнем случае можно позвонить по телефону «горячей линии» УФНС России по Республике Башкортостан 8(347) 226-38-00.