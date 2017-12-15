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Уфа вошла в тройку лидеров регионов России по дороговизне Дедов Морозов

15 декабря 2017, 19:14
За год услуги сказочных персонажей стали на 8,6% дороже.

Новый год уже не за горами, а это значит, что скоро родители будут нанимать аниматоров для того, чтобы сказочные персонажи поздравили их детей с этим волшебным праздником. По данным Avito, Уфа занимает третье место в России по дороговизне услуг Деда Мороза и Снегурочки. Средняя стоимость их услуг в городе составляет 1,56 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 8,6%. В 2016 году аниматоры брали за свои услуги – 1,43 тыс. руб.

Дороже всего услуги сказочных персонажей обойдутся жителям Москвы – 3,1 тыс. руб., на втором месте – Санкт-Петербург (2,3 тыс. руб.).

Самыми дешевыми по стоимости услуг аниматоров стали Пермь (1,1 тыс.), Нижний Новгород (1,1 тыс.) и Красноярск (1,2 тыс.).

#Новости#Ольга Корзик#Общество
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