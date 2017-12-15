Эксперты: что нужно знать об онкологии

Специалисты-онкологи подчеркивают, что опухоль мозга может возникнуть в любом возрасте, происхождение заболевания неизвестно до сих пор: ни одну имеющуюся теория не удалось доказать. Тем не менее, есть несколько признаков, когда стоит сделать исследование. Один из них – постоянная головная боль, а также нарушение координации движения. Обнаружить опухоль позволит магнитно-резонансная томография. Сделать ее в России можно только платно.