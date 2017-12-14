Команда Олега Белозерова повышает уровень комфорта пассажиров РЖД

Издание mk.ru пишет, что РЖД является монополистом на рынке железнодорожных перевозок. При этом компания осуществляет самые бюджетные услуги по перемещению людей по стране. Цена за проезд одного километра в плацкарте равна рублю. Это в два раза ниже чем в Китае. Работа Белозерова и его команды доказывает, что для повышения комфорта для пассажиров совсем необязательно увеличивать стоимость проезда. Развивать сервис, при этом удерживая цены, можно используя технологические решения.