«Деловые линии» предложили помочь Минтрансу РФ в подготовке нового закона

Законопроект нашел отклик у компаний, которые занимаются грузовыми перевозками. Директор по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК «Деловые Линии» Александр Лашкевич заявил, что новая инициатива очень поможет в борьбе с некачественной профессиональной подготовкой водителей, а также снизит количество аварий на дорогах. При этом вопрос о том, кто будет заниматься аттестацией и обучением водителей, остается открытым. «Деловые Линии» были созданы Александром Богатиковым в 2001 году. Все водители компании обладают необходимым опытом на рынке грузовых перевозок, а в самой компании существует налаженный процесс подтверждения водительской квалификации. В «Деловых линиях» имеется даже собственная программа обучения и присвоения класса, поэтому не понятно, как будет работать законопроект в отношении таких компаний. Представитель «Деловых линий» сообщил, что надеется на то, что хорошая идея не станет простой формальностью и не наделит водителей дополнительными нагрузками.