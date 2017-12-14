«Деловые линии» предложили помочь Минтрансу РФ в подготовке нового закона

Как сообщает издание «Аргументы и факты», новый законопроект министерства транспорта должен будет заметно ужесточить требования к подготовке профессиональных водителей. Авторы проекта предложили профессионалам, которые занимаются перевозкой пассажиров и грузов, каждые пять лет проходить переподготовку в автошколах. Там им предстоит сдавать экзамены по управлению автомобилем, на правила грузоперевозок, а также работу с документами. В случае удовлетворительной сдачи всех экзаменов, в водительском удостоверении появится код «95», который присваивается профессионалам в странах Европейского Союза. В министерстве заявили, что для ужесточения требований есть определенные причины: за последнее время был зафиксирован рост дорожных происшествий с участием водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров и грузов. Чиновники убеждены, что причинами ДТП становится низкая компетенция таких «профессионалов».
Законопроект нашел отклик у компаний, которые занимаются грузовыми перевозками. Директор по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК «Деловые Линии» Александр Лашкевич заявил, что новая инициатива очень поможет в борьбе с некачественной профессиональной подготовкой водителей, а также снизит количество аварий на дорогах. При этом вопрос о том, кто будет заниматься аттестацией и обучением водителей, остается открытым. «Деловые Линии» были созданы Александром Богатиковым в 2001 году. Все водители компании обладают необходимым опытом на рынке грузовых перевозок, а в самой компании существует налаженный процесс подтверждения водительской квалификации. В «Деловых линиях» имеется даже собственная программа обучения и присвоения класса, поэтому не понятно, как будет работать законопроект в отношении таких компаний. Представитель «Деловых линий» сообщил, что надеется на то, что хорошая идея не станет простой формальностью и не наделит водителей дополнительными нагрузками.
Эксперты заявили, что в настоящий момент приоритетной задачей является необходимость установить стандарты для перевозки пассажиров и грузов. В будущем они должны начать действовать в каждом регионе страны, а составлять их нужно при непосредственном участии профессионального сообщества. Грузоперевозчики отметили, что полностью согласны содействовать в подготовке законопроекта.