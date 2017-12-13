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Суд приговорил к 10 годам тюрьмы уфимца, попросившего убежище в Евросоюзе

13 декабря 2017, 17:09
Бывший молодогвардеец Константин Чадлин признан виновным в мошенничестве.

Калининский районный суд Уфы заочно приговорил члена регионального политсовета «Открытой России» и бывшего активиста МГЕР Константина Чадлина к 10 годам лишения свободы. Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе» Чадлина обвиняли в мошенничестве в сфере купли-продажи подержанных автомобилей. По этому делу уже были осуждены пять человек, которые получили реальные сроки, Чадлина следователи считают главарём преступной группировки.

В мае этого года стало известно, что Константин Чадлин уехал из России и попросил политическое убежище в Эстонии. Представители «Открытой России» в РБ не раз заявляли о том, что преследование активиста политически мотивировано. На одном из эфиров «Эхо Москвы в Уфе» бывшая активистка «Открытой России» Мария Баронова призналась, что собирает Чадлину денежную помощь.

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