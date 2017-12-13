Суд приговорил к 10 годам тюрьмы уфимца, попросившего убежище в Евросоюзе

В мае этого года стало известно, что Константин Чадлин уехал из России и попросил политическое убежище в Эстонии. Представители «Открытой России» в РБ не раз заявляли о том, что преследование активиста политически мотивировано. На одном из эфиров «Эхо Москвы в Уфе» бывшая активистка «Открытой России» Мария Баронова призналась, что собирает Чадлину денежную помощь.