Семьи с детьми в России получат дополнительную поддержку от государства

По расчетам правительства, в 2018 году расходы федерального бюджета на новые выплаты составят 21,4 миллиардов рублей на первых детей и 24,6 на вторых. В 2019 году эти цифры возрастут до 55 и 63 миллиардов, а в 2020 до 68 и 78 миллиардов соответственно.