Глава ОКР назвал причины ограничений для спортсменов России на Играх-2018

Жуков считает, что Россию поставили в неравные условия по сравнению со спортсменами из других государств. Он привел в пример 18-летнюю Евгению Медведеву и 15-летнюю Алину Загитову, и сказал, что они были детьми, когда все происходило, и не должны нести ответственность за чужие просчеты.