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Глава ОКР назвал причины ограничений для спортсменов России на Играх-2018

13 декабря 2017, 16:46
Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уверен, что решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске на Игры-2018 в Пхенчхане российских спортсменов со значительными ограничениями принималось под давлением.

Как пишет издание Dni.ru, он считает, что наша страна, по сравнению с командами других государств, находится в неравных условиях.

Жуков отметил, что на МОК оказывают сильное давление со стороны противников России. К ним он отнес спортсменов, специалистов и журналистов из разных стран.

Глава ОКР утверждает, что еще в Рио-де-Жанейро 19 стран писали это. С его слов, он спрашивал у представителей комиссии МОК, почему даже молодые спортсмены из России должны отвечать за чужие махинации. Однако ответа так и не получил.

Жуков считает, что Россию поставили в неравные условия по сравнению со спортсменами из других государств. Он привел в пример 18-летнюю Евгению Медведеву и 15-летнюю Алину Загитову, и сказал, что они были детьми, когда все происходило, и не должны нести ответственность за чужие просчеты.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил 5 декабря. Выступать смогут только те, кто доказал, что не принимал допинг.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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