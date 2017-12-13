ЕФРСБ: в России 48 тысяч человек признаны банкротами

Если суд вынесет решение о признании человека банкротом, то гражданин лишается права на свое имущество и на совершение операций купли-продажи. Все, что имеет должник, будет продано, а деньги переданы кредиторам. Банкрот не сможет распоряжаться своими банковскими счетами и уезжать за рубеж. Кроме того, три года такой человек не сможет работать в органах управления юрлицом. Если гражданин захочет взять кредит, то должен предупредить сотрудника банка о своем банкротстве. После продажи имущества с банкрота снимаются все финансовые обязательства, даже если вырученная сумма не покроет долг, и кредиторы останутся недовольны. С момента вступления в силу решения суда о банкротстве физлица проценты по его долгу перестают начисляться, а документы по взысканию не действуют.