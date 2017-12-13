Банк УРАЛСИБ — победитель премии Retail Finance Awards-2017

«Рекламная кампания позволила ярко, интересно и образно рассказать целевой аудитории о преимуществах и особенностях продукта. За время проведения было открыто 15,5 тысяч вкладов на общую сумму 7,4 млрд руб. Мы признательны профессиональному сообществу за высокую оценку нашей работы», — отметила Ирина Баранова, руководитель Департамента розничных продуктов, говоря об итогах реализации проекта. Проекты Банка УРАЛСИБ также получили высокую оценку в специальной номинации «Выбор читателей», которая основывается на итогах голосования на сайте: