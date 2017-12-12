В России планируют доработать налоговую реформу

По признанию чиновников, разговоры о налоговом реформировании еще могут продолжится, но уже после грядущих выборов и в новом правительстве. Обсуждаются различные источники дополнительных поступлений в бюджет, и многие из них за счет граждан. Так, предлагается предоставить для регионов право вводить торговый сбор с оборота вместо налога на движимое имущество и отменить льготную налоговую ставку НДС в 10% для некоторых товаров. Но Минфин пока не получал подобных предложений.