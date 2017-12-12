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Ученые США разработали переводчик с языка куриц на человеческий

12 декабря 2017, 16:09
Исследователи из Технологического института Джорджии (США) разработали переводчик с куриного на человеческий язык.

Как пишет издание Dni.ru, в этом ученым оказал содействие продвинутый искусственный интеллект.

Эксперты создали и протестировали уникальный алгоритм. Он преобразует звуки, издаваемый курицей, в нечто похожее на речь человека. В рамках эксперимента ученые создали банк данных куриных слов. Их классифицировали по степени важности и сделали определенные соотношения.

При этом, как выяснили эксперты, курицы говорят так же, как и люди. Их тембр и тип речи сильно зависят от окружающей среды. Оказалось, что в ситуациях стресса птицы всегда повышают голос.

Первый переводчик с языка куриц анализирует их поведение, особенности их речи, и сопоставляет результаты в режиме реального времени. Он выдает сигналы на компьютеры, располагающиеся на птицефермах. Так исследователи пытаются повысить выживаемость не только взрослых особей, но также и цыплят, существенно уменьшив траты на их содержание.

До этого неожиданные факты вскрылись и в отношении голубей. Ученый Эдвард Вассерман из университета Айовы обнаружил, что птицы понимают абстрактные концепции. По его словам, голуби используют эти знания с целью решения простых пространственных задач.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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