Ученые США разработали переводчик с языка куриц на человеческий

Первый переводчик с языка куриц анализирует их поведение, особенности их речи, и сопоставляет результаты в режиме реального времени. Он выдает сигналы на компьютеры, располагающиеся на птицефермах. Так исследователи пытаются повысить выживаемость не только взрослых особей, но также и цыплят, существенно уменьшив траты на их содержание.