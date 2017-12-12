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Ученые из Новосибирска выявили причину цирроза печени

12 декабря 2017, 16:20
Исследователи из Новосибирска доказали, что метанол необратимо связывается с клетками печени, в частности, с молекулами ДНК, и ведет к их разрушению.

Как пишет издание Dni.ru, для своего опыта ученые использовали единственный в стране ускорительный масс-спектрометр, созданный в Институте ядерной физики.

Сотрудники лаборатории радиоуглеродных методов анализа Новосибирского государственного университета (НГУ) вместе с коллегами из Института ядерной физики и Научно-исследовательского института экспериментальной и клинической медицины проводили опыты на мышах. Самцам вводили метанол, а после отбирали нужные для исследования органы грызунов (печень, почки, легкие и мозг) спустя час, три, десять и 24 часа.

Оказалось, что с течением времени объемы метанола сокращались во всех образцах органов, помимо печени. В ней количество этого опасного яда сохранялось почти неизменным. Это говорит о том, что взаимодействие спирта и клеток печени влечет за собой необратимые изменения в печени.

Специалисты пришли к выводу, что портится именно генетический материал клеток, что не дает им воспроизводиться. По их словам, к алкогольному циррозу приводит хроническое воздействие и накопление метанола в печени, даже при его малых объемах в напитке. Поэтому специалисты советуют не подвергать себя риску и не употреблять спиртное из неизвестных источников.

Напомним, осенью 2017 года ученые из США сделали вывод, что злоупотребление алкоголем повышает риски развития сразу нескольких видов онкологии, например, рак груди и пищевода.

При этом употребление каждый день всего 13 грамм спиртного повышает вероятность формирования злокачественного новообразования на 5-17%. Спирт в количестве 100 грамм повышает развитие рака пищевода в пять раз, а цирроза печени в два раза.

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