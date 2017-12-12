Ученые из Новосибирска выявили причину цирроза печени

Специалисты пришли к выводу, что портится именно генетический материал клеток, что не дает им воспроизводиться. По их словам, к алкогольному циррозу приводит хроническое воздействие и накопление метанола в печени, даже при его малых объемах в напитке. Поэтому специалисты советуют не подвергать себя риску и не употреблять спиртное из неизвестных источников.