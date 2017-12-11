В России увеличат зарплату чиновникам и бюджетникам с 2018 года

Последнее повышение зарплат у госслужащих было в октябре 2013 года, на 5,5%. А оплата труда чиновников была заморожена на несколько лет. Сенаторам и депутатам дали прибавку в 2014-м году.
Постановление о повышении в следующем году уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Рост зарплат чиновников, депутатов и сенаторов в будущем году составит 4%. Кроме этих категорий, повышение ждет находящихся на военной службе.
Сообщается, что на эти цели в бюджет заложат дополнительно 70 миллиардов рублей. Также повышение коснется сотрудников МВД, Министерства юстиции, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов и судов.
По словам чиновников, такое повышение решили сделать по той причине, что ряд работников бюджетных организаций по майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года не попали. При этом в октябре текущего года Минфин заявлял, что повышение на 4% является следствием инфляции. В соответствии с последними прогнозами Минэкономразвития, в 2017 году инфляция составит максимум 2,6%.
Ранее источник писал, что почти три четверти жителей России считают нужным делать сбережения. При этом, чаще всего для этой цели они прибегают к банковским вкладам.
По данным ВЦИОМ, банки для хранения своих сбережений в январе 2017 года выбирали 41% россиян, а сегодня уже 57% жителей. Причем в начале года 36% опрошенных говорили о необходимости забрать деньги из кредитных учреждений, а к концу года таковых стало 28%.