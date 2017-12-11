В России увеличат зарплату чиновникам и бюджетникам с 2018 года

По словам чиновников, такое повышение решили сделать по той причине, что ряд работников бюджетных организаций по майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года не попали. При этом в октябре текущего года Минфин заявлял, что повышение на 4% является следствием инфляции. В соответствии с последними прогнозами Минэкономразвития, в 2017 году инфляция составит максимум 2,6%.