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В Башкирии эвакуировали администрацию Стерлитамака из-за угрозы взрыва

11 декабря 2017, 17:57
Всех чиновников попросили срочно покинуть здание и выйти на мороз.

Сегодня, 11 декабря, нештатная ситуация возникла в Стерлитамаке. Как сообщилf радиостанция «Спутник-ФМ» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, из здания городской администрации, расположенного по проспекту Октября, 32, была проведена срочная эвакуация всех сотрудников.

По данным источника, тревога не является учебной и объясняется угрозой взрыва.

Сейчас в здании работают оперативники, которые проводят тщательный осмотр помещений. Пока нет информации о том, когда будет свернут осмотр здания и будет ли возобновлен рабочий день в здании.

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