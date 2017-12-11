Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Время делать подарки» с кэшбэком до 10%

Общая сумма кэшбэка за период проведения акции для одного участника – не более 20 000 рублей. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо совершать покупки и расплачиваться зарплатной картой Банка УРАЛСИБ в период с 11 декабря 2017 до 31 января 2018 года. Кэшбэк будет зачислен на счет клиента при соблюдении следующих условий: