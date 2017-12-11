Автомобили в России в 2018 году значительно подорожают

В Минпромторге источнику подтвердили, что в правительстве внесли проект постановления об индексации утильсбора. Также там добавили, что его размеры будут зависеть от категории и видов транспорта, их экологичности, импорта и объемов производства. Так, в сегменте грузовых машин индексация составит до 40%. В среднем, это значение будет на уровне 15-17,5%.