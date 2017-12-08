В Уфе конкурентные войны подвели коммерсанта под статью о педофилии

- Мы были партнерами с 1998 года, вместе основали компанию, потом перестали работать вместе, и я до сих пор не могу забрать свою долю в бизнесе. В 2015 году я нашёл на неё покупателя, и по совету своего водителя доверил оформление документов его знакомому, в итоге доля была продана моему бывшему партнеру, за меньшую цену, а деньги я так и не получил, - рассказал нашему корреспонденту бизнесмен, - тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое позднее переквалифицировали в растрату, но в ближайшее время вернут статью о мошенничестве.