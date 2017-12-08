В Риме предложили изменить текст молитвы «Отче наш»

Не так давно 80-летний понтифик в эфире итальянского телеканала признался, что во время молитвы неоднократно засыпал. Однако, по его словам, он не видит в этом ничего страшного. Он напомнил, что мать Тереза тоже засыпала во время молитвы и считала это угодным Богу.