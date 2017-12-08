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В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели пьяного сварщика

8 декабря 2017, 17:18
Мужчина погиб, сорвавшись с высоты на рабочем месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сварщика в городе Салавате. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, ЧП случилось 6 ноября текущего года. 34-летний местный житель, который периодически выполнял разовые подсобные работы без оформления трудовых отношений для ООО «Башстройпоставка», явился на работу в нетрезвом виде.

В этот день отважному сварщику не повезло. Он сорвался с четырехметровой высоты и скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства происшедшего должен выяснить следком.

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