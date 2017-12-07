Жители Башкирии смогут проверить свои знания по истории Отечества

Известно, что тест можно сдать и в интернете, и в очной форме в пунктах проведения, которые в Уфе будут организованы в нефтяном, педагогическом, медицинском университетах, а также в ряде колледжей, лицеев, школ и подростковых клубов. С полным списком пунктов можно ознакомиться на сайте проекта кдгр.рф. Там же можно пройти испытание и в режиме он-лайн.