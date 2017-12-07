В двух районах Башкирии появятся бюсты и обелиск Воинской Славы

Один бюст будет установлен на малой родине в селе Валентиновка Архангельского района – герою Советского союза, маршалу авиации Ивану Ивановичу Пстыго и другой бюст в селе Подлубово Кармаскалинского района – герою Советского союза Ивану Александровичу Полунину.