mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В двух районах Башкирии появятся бюсты и обелиск Воинской Славы

7 декабря 2017, 09:19
Бюсты установят героям Советского союза И.И. Пстыго и И.А. Полунину.

9 декабря в Архангельском и Кармаскалинском районах Башкирии пройдет торжественное открытие двух бюстов героям Советского союза и обелиска воинской славы, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Один бюст будет установлен на малой родине в селе Валентиновка Архангельского района – герою Советского союза, маршалу авиации Ивану Ивановичу Пстыго и другой бюст в селе Подлубово Кармаскалинского района – герою Советского союза Ивану Александровичу Полунину.

В селе Узунларово Архангельского района будет установлен обелиск Воинской Славы в рамках программы Российского военно-исторического общества по восстановлению и созданию единообразных памятников воинам, которые пали на полях сражений Великой отечественной войны.

Материалы по теме
На проспекте Салавата Юлаева уфимцев будет встречать объемный национальный геройПортрет прославленного советского летчика Мусы Гареева украсит дом, где жил геройВ Башкирии выпущен 20-томник «Герои тыла»
#Новости#Злата Зукович#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48