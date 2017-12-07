Михаил Бабич: Необходимо обратить внимание на законность выборов

В уфимском Конгресс-холле участники мероприятия ознакомились с выставкой «Развитие системы социального обслуживания населения с привлечением негосударственных организаций (на примере Республики Башкортостан)». Членам делегации был презентован пилотный проект «Территория заботы», нацеленный на организацию долговременной медицинской и социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста. Проект реализуется в шести регионах России, в том числе в Республике Башкортостан. В случае его успешности опыт планируется распространить и на другие территории.