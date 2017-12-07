Мегафон дарит «умные» вещи к Новому году

Интересная новинка – портативный беспроводной кинопроектор CINEMOOD, к которому также прилагается подарок – пакет детских каналов «МегаФон.ТВ». Что это за устройство? С помощью проектора CINEMOOD, имеющего форму кубика, можно превратить детскую в кинотеатр, проецируя изображение на потолок или стену. А вообще он показывает картинки и видео на любой поверхности, даже в походе на стене палатки или в самолете на закрытом иллюминаторе. CINEMOOD поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, управляется кнопками на корпусе или дистанционно – через приложение на смартфоне, а также с Apple Watch.«Кубик» работает до пяти часов на одной зарядке и весит 260 граммов, может выходить в интернет и имеет встроенный контент для детей: это лицензионная анимация «Союзмультфильма», развивающие и развлекательные мультсериалы, знаменитые советские диафильмы, аудиосказки и уроки театра теней для развития моторики.