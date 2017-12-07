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Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным решение Трампа по Иерусалиму

7 декабря 2017, 16:08
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение Дональда Трампа по Иерусалиму «горящей спичкой на Ближнем Востоке». Ситуацию политик намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению Эрдогана, своими действиями Штаты «растоптали решение ООН 1980 года», сообщают Dni.ru. Президент недоумевает, чего хотел добиться Трамп. Также Реджеп Эрдоган напомнил, что Иерусалим – святыня для трех религий: иудаизма, христианства и ислама.

Ситуацию турецкий президент намерен обсудить не только с Путиным, но и с Папой Римским.

Напомним, Трамп официально объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, за что удостоился благодарности от премьера Беньямина Нетаньяху. В Кремле уже выразили беспокойству по поводу возможного развития ситуации.

Статус Иерусалима не признан международным сообществом, которое относится к Восточному Иерусалиму, как к оккупированной территории Палестины.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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