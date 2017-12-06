mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе совершил срочную посадку самолет, летевший из Турции

6 декабря 2017, 15:22
Пассажиры продолжили путь на автобусе.

В уфимском аэропорту произвел незапланированную посадку самолет турецкой авиакомпании, летевший по маршруту из Стамбула в Самару. Об этом Медиакорсети сообщила пресс-секретарь Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.

- Дело в том, что авиарейс «Стамбул-Самара» не смог приземлиться в своем аэропорту назначения в Самаре и поэтому он произвел незапланированную посадку в уфимском аэропорту на запасной аэродром, — уточнила Татьяна Ризван.

Сегодня же ночью 71 пассажир с этого рейса были отправлены в Самару на автобусе.

О причинах незапланированной посадки ничего не сообщается.

Опубликованная ранее информация о задержке рейса из Уфы в Стамбул оказалась неверной.

Материалы по теме
В Уфе авиакомпания задержала рейс в Турцию с 200 пассажирами Самолет из Уфы вылетел в Турцию после 30-часовой задержки
#Новости#Задержка рейса#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48