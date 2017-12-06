В Уфе совершил срочную посадку самолет, летевший из Турции

В уфимском аэропорту произвел незапланированную посадку самолет турецкой авиакомпании, летевший по маршруту из Стамбула в Самару. Об этом Медиакорсети сообщила пресс-секретарь Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.
- Дело в том, что авиарейс «Стамбул-Самара» не смог приземлиться в своем аэропорту назначения в Самаре и поэтому он произвел незапланированную посадку в уфимском аэропорту на запасной аэродром, — уточнила Татьяна Ризван.
Сегодня же ночью 71 пассажир с этого рейса были отправлены в Самару на автобусе.
О причинах незапланированной посадки ничего не сообщается.
Опубликованная ранее информация о задержке рейса из Уфы в Стамбул оказалась неверной.