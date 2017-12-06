Наши в Пхенчхане: Будут ли россияне выступать на Олимпиаде-2018

- В целом, надо сказать, что могло бы быть и хуже, могли бы запретить участвовать вообще всем. А так, «чистые» спортсмены получили возможность выступить, и это неплохо. Что бы ни было написано на груди, и какой бы флаг ни поднимался в честь победы, все прекрасно понимают, какую страну представляет тот или иной атлет. Я думаю, каждый спортсмен должен сделать свой выбор самостоятельно. У каждого свои отношения со спонсорами и государством и у каждого свои приоритеты: государственный флаг или звание олимпийского чемпиона.