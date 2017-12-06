Министр спорта Башкирии Иванюта: Наши спортсмены должны ехать на Олимпиаду

- Я считаю, ехать надо. Это все-таки их жизнь, и спортсменов, и тренеров, работает целая система. Это в том числе и их заработок, это всё, что они отдают жизни, это спорт. Они ведь на станке не работают, бизнесом не занимаются, - сказал Андрей Иванюта. - Поэтому считаю, что надо ехать. Всё-равно все будут знать, что это российские спортсмены.